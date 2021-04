Bruno Barticciotto aclaró rumores y explicó su salida de Colo Colo

24horas tvn

14.04.2021

Luego del gran debut que tuvo Bruno Barticciotto con la camiseta de Palestino, los hinchas de Colo Colo no dejaban de preguntarse por qué no se formó en los albos y sí en Universidad Católica surgiendo una serie de rumores.

Ahora, en diálogo con Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el hijo del histórico delantero que con los albos ganó la Copa Libertadores explicó que comenzó jugando en las cadetes de Colo Colo.

Sin embargo su partida del Monumental "pasó porque mi papá era el técnico en 2008. Ahí tenía 8 o 7 años y jugaba en Colo Colo, en escuelas los fines de semana", comenzó relatando.

"Cuando se fue mi papá, no se fue del todo bien y era incómodo ir o que me fuera a dejar. Ahí inmediatamente me fui a Católica”, agregó.

Consultado por Johnny Herrera respecto de qué equipo es hincha hoy, Bruno respondió: "Le tomé mucho cariño a Universidad Católica.

PROGRAMACIÓN CUARTA FECHA

VIERNES 16/04

-Deportes Melipilla vs Palestino: 15:30 horas

-Huchipato vs Ñublense: 18:00 horas

-Universidad Católica vs Curicó Unido: 20:30 horas

SÁBADO 17/04

-O'Higgins vs Deportes La Serena: 18:00 horas

-Unión La Calera vs Audax Italiano: 20:30 horas

DOMINGO 18/04

-Cobresal vs Santiago Wanderers: 11:00 horas

-Everton vs Colo Colo: 15:00 horas

LUNES 19/04

-Universidad de Chile vs Unión Española: 20:30 horas

LIBRE: Deportes Antofagasta