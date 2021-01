"Cada vez peor": Dudamel se llena de críticas de los hinchas tras preocupante derrota de la 'U'

24Horas.cl TVN

06.01.2021

Universidad de Chile sufrió una preocupante derrota como local ante O'Higgins de Rancagua, resultado que podría traer consecuencias a futuro en los azules con la tabla ponderada.

Y el blanco de las críticas por parte de los hinchas azules fue el entrenador Rafael Dudamel, a quienes le cayeron con todo por su nivel de juego, incluso más allá de los resultados.

Algunos hinchas aseguran que con Hernán Caputto no jugaban "peor que esto", por lo que menos se entiende la decisión de haber cesado al argentino para el arribo del venezolano.

Los reclamos de los fanáticos de la 'U' en redes sociales llegaron a tal punto, que el nombre del 'llanero' se ubicó entre los Trending Topic incluso un par de horas después de terminado el compromiso.

Hace 4 años que la "U" no juega ni siquiera mal, juega a nada.

Equipo sin sangre, espiritu y ganas.

Con Caputto jugabamos mal, pero no peor que esto.

Con lo de hoy, no le compro absolutamente nada a Dudamel.