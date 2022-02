"Cambió mi carrera": Jean Beausejour eligió su mejor DT y sus mejores compañeros en el fútbol

El ex lateral de la Roja que recientemente anunció su retiro, hizo un breve repaso de su trayectoria destacando la figura de Marcelo Bielsa.

24horas tvn

04.02.2022

Después de haber anunciado su retiro como futbolista profesional, Jean Beausejour protagonizó una entrevista en la que evaluó lo que fue su carrera, destacando el técnico que "cambió mi carrera".

En diálogo con ADN Deportes, el ex lateral de la Roja eligió a Marcelo Bielsa como el mejor entrenador que tuvo, argumentando que "a partir de él siento que me cambió la carrera y la forma de ver el fútbol, me cambió la forma de encarar la profesión".

"Fue un entrenador que marcó mi carrera y mi vida", agregó.

Consultado respecto al equipo donde fue más feliz, Beausejour evitó elegir a uno en especial, pero sí destacó a los mejores compañeros que tuvo.

"Destaco a Carmona, Valdivia. En la última etapa en la U, a De Paul, Lorenzetti, Montillo, Larrivey. En la selección muchos compañeros a los que quiero mucho, aunque las comunicaciones no sean lo fluido que uno quisiera, pero sobre todo el grupo con el que partimos", explicó.