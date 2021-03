Cambios en Coquimbo Unido: ocho refuerzos y una larga lista de jugadores que dejaron el cuadro pirata

24horas tvn

04.03.2021

Coquimbo Unido continúa su reestructuración para enfrentar la temporada 2021, sumando importantes nombres para enfrentar la Primera B con jugadores como: Carlos Carmona, Esteban Paredes y Jean Beausejour.

A este grupo de consagrados futbolista, se sumó también Cristóbal Marín, volante que la temporada pasada jugó por Audax Italiano.

Además este lunes confirmaron al lateral argentino Facundo Melivilo (ex Tigres), el delantero Renato Tarifeño (ex Palestino); al defensa Sergio Felipe (ex Palestino) y a Leandro Garate, delantero argentino que proviene de Barnechea.

¿Jorge Valdivia? Si bien se especuló que el "Mago" se iba a sumar al cuadro pirata, ahora todo indica que reforzará a Unión Española.

DEJARON COQUIMBO UNIDO

Hasta ahora son siete los jugadores que han dejado el cuadro nortino. Algunos ficharon por otro club, otros retornaron de sus préstamos y uno anunció su retiro de la actividad como es el caso de Mauricio Pinilla.

Según detalló el diario El Día hace unos días, la lista de jugadores que dejaron Coquimbo Unido, además del ex delantero, son: Rubén Farfán y Joe Abrigo ambos ahora en Unión Española, Nicolás Berardo en Palestino, Diego Vallejos a Wanderers; Raúl Osorio, retorna a O’Higgins y Lautaro Palacio quien fue confirmado como refuerzo de Audax.