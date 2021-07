Cambios en la U de Chile: Los azules buscan cuatro refuerzos y surge el nombre de Junior Fernandes

24horas tvn

06.07.2021

Cuando restan pocos días para que se abra el mercado de transferencias, Universidad de Chile sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador y además comienza a definir las prioridades para potenciar el equipo.

Según informa El Mercurio, los azules buscarán cuatro refuerzos y serán: Un lateral, un extremo izquierdo, un volante mixto y un lateral, este último para que compita en el puesto con Yonathan Andía.





NO ES FÁCIL PERO NO ESTÁ DESCARTADO

El mismo matutino asegura que un nombre que surgió para reforzar a la U la próxima temporada es el de Junior Fernandes, delantero que actualmente se encuentra libre tras haber finalizado su vínculo con Basaksehir de Estambul.

La publicación asegura que Azul Azul "se contactó con los agentes de Fernandes" y que la opción "si bien no es fácil, no está descartada".

ASÍ QUEDARON LAS LLAVES DE COPA CHILE

Programación ida:

Jueves 8 de julio:

15 horas: Palestino vs. Colo Colo | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

20:30 horas: Everton vs. Ñublense | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

Sábado 10 de julio:

16:30 horas: Fernández Vial vs. Coquimbo Unido | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

Programación vuelta:

Domingo 11 de julio:

18 horas: Ñublense vs. Everton | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

20:30: Colo Colo vs. Palestino | Transmite TNT Sports. Estadio TNT y DirecTV Go para ver online.

*Cabe recordar que Huachipato espera rival entre el ganador de la llave entre Unión Española y Magallanes.