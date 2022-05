Cambios en la U: Nuevo entrenador y los cuatro refuerzos que tienen en la mira

24horas tvn

19.05.2022

Pasan los días y la dirigencia de Azul Azul continúa negociando para definir a su nuevo entrenador. Además comienzan a sondear nombres para reforzar el actual plantel de Universidad de Chile que hoy encabeza de forma interina Sebastián Miranda.

Respecto al próximo DT, el principal candidato sigue siendo el uruguayo Diego López quien en su trayectoria destacan los tres títulos que consiguió con Peñarol. Además en Europa dirigió equipos como Brescia, Cagliari y Bologna.

POSIBLES REFUERZOS

Respecto a las incorporaciones, las prioridades en la U en el próximo mercado de transferencias serán la defensa y el mediocampo, surgiendo ya algunos posibles nombres.

Según informa El Mercurio, "para el caso del nuevo zaguero la U apunta los nombres de los centrales argentinos Fabián Noguera y Cristián Lema".

Respecto al primero, actualmente en Estudiantes de La Plata, finaliza contrato el 30 de junio y en Argentina lo destacan como "el segundo futbolista con más presencia dentro del campo de juego" en el equipo.

En tanto Lema es un defensa de 32 años que hoy defiende los colores de Newells, club con el que tiene contrato vigente hasta fin de año. Además también es pretendido por Peñarol.

Respecto al mediocampo, el mismo medio sostiene que "el anhelo de la U era insistir por Federico Lértora, quien queda libre en junio tras su paso por Colón. Sin embargo en el CDA adelantan que su fichaje es `muy complejo`".

Finalmente está el nombre de Rodrigo Aliendro, mediocampista argentino de 31 años que la prensa trasandina lo destaca como "uno de los mejores jugadores de Colón. Figura y campeón de la Copa Liga Profesional 2021".

En diálogo con el programa con el programa 7a0 Radio, el representante de Aliendro, Daniel Bolotnicoff, reconoció el interés de los azules pero al mismo descartó por ahora la posibilidad.

"La oferta de Universidad de Chile es concreta, pero no estamos convencidos de la liga de Chile. Seguimos escuchando propuestas", manifestó.

Eso sí, el periodista de 24Horas Rodrigo Arellano, advierte que "desde la U me comentan que no han ido por Rodrigo Aliendro y que los quieren subir en una puja que aún no dan".