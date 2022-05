"Me ilusiona mucho": el jugador más aplaudido por los fanáticos de la UC tras la victoria sobre La Calera

Cristóbal Fernández

13.05.2022

En el inicio de la fecha 13 del Campeonato Nacional, Universidad Católica derrotó 3-0 a Unión La Calera en el reestreno de Ariel Holan. Universidad Católica recupera la sonrisa y le da la bienvenida más alegre a Ariel Holan Leer más

Si bien la figura del partido fue Fernando Zampedri, autor de un doblete, hubo otro jugador aplaudido por los hinchas: Aaron Astudillo.

El lateral derecho, quien estuvo a préstamo en Deportes Melipilla la temporada anterior, fue la gran sorpresa del técnico argentino y aportó una asistencia para el primer tanto del "Toro".

Los seguidores estudiantiles aplaudieron el desempeño del formado en las divisiones inferiores.

La ha tocado poco aún pero ha gustado Aaron Astudillo, principalmente porque es lateral y tiene las piernas chuecas. Proof of quality 👌🏼 😂😂😂 Se ve un poco pesado eso sí, pero ha desbordado bien.

Gracias profe Holan por la oportunidad a Astudillo, espero no tener que ver más al 21.

Pucha no me gusta criticar menos a los cadetes pero astudillo demostró en 45 más de lo que ha hecho catuto en estas fechas ....

No sé ustedes, pero a mí me ilusiona mucho Astudillo jugando en equipo titular y no con puros suplentes, hoy la banda derecha tiene nuevo dueño



*Mete un penal, pierde todos los mano a mano y lo expulsan*