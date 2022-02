Campeonato Nacional 2022: Horarios y dónde ver todos los partidos de la tercera fecha

24horas tvn

18.02.2022

Este viernes vuelve la acción en el Campeonato Nacional 2022 con el desarrollo de la tercera fecha, la cual ofrecerá atractivos duelos.

Uno de esos partidos será el que protagonizarán Universidad Católica y Curicó Unido, punteros de la competencia quienes se enfrentarán el domingo a las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo en busca de mantenerse en el liderato.



En tanto, Colo Colo, que viene de resignar un empate como visita ante La Serena, recibirá el sábado a Audax Italiano a partir de las 18:00 horas en el Monumental.

Por su parte, Universidad de Chile cerrará la fecha el lunes a las 18:00 horas visitando a Ñublense con la misión de seguir entre los líderes del torneo.

PROGRAMACIÓN TERCERA FECHA



VIERNES 18 DE FEBRERO



18:00 horas - O'Higgins vs. Huachipato - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

20:30 horas - Unión Española vs. Everton - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

SÁBADO 19 DE FEBRERO



18:00 horas - Colo Colo vs. Audax Italiano - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

20:30 horas - Deportes Antofagasta vs. Deportes La Serena - TVN, TVN.cl y TV Chile / TNT Sports 2

DOMINGO 20 DE FEBRERO



12:00 horas - Coquimbo Unido vs. Palestino - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

18:00 horas - Unión La Calera vs. Cobresal - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

20:30 horas - Universidad Católica vs. Curicó Unido - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports

LUNES 21 DE FEBRERO



18:00 horas - Ñublense vs. Universidad de Chile - Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD y online Estadio TNT Sports