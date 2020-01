Campeonato Nacional: Revisa la programación de la segunda fecha y cómo marcha la tabla de posiciones

24Horas.cl Tvn

31.01.2020

Este viernes comienza la 2° fecha del Campeonato Nacional 2020 con los duelos entre Coquimbo Unido y Audax Italiano, y Unión La Calera ante Unión Española.

El sábado, en tanto, la acción comenzará al mediodía con el encuentro entre Universidad de Concepción y Santiago Wanderers; seguido de Palestino frente a Huachipato y Universidad de Chile ante Curicó Unido.

Ya el domingo, Cobresal recibirá a Colo Colo en El Salvador. Más tarde, el campeón vigente del fútbol chileno, Universidad Católica, enfrentará a O'Higgins; y luego Deportes Iquique hará de local ante Everton.

Para el día lunes quedó agendado el encuentro entre Deportes La Serena y Deportes Antofagasta.

PROGRAMACIÓN 2° FECHA

Viernes 31 de enero

18:30 Coquimbo Unido vs. Audax Italiano

21:00 Unión La Calera vs. Unión Española

Sábado 1 de febrero

12:00 Universidad de Concepción vs. Santiago Wanderers

17:30 Palestino vs. Huachipato

17:30 Universidad de Chile vs. Curicó Unido

Domingo 2 de febrero

12:00 Cobresal vs. Colo Colo

18:00 Universidad Católica vs. O'Higgins

20:30 Deportes Iquique vs. Everton

Lunes 3 de febrero

19:30 Deportes La Serena vs. Deportes Antofagasta

