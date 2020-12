Cano: "Lo que hace la ANFP es una vergüenza y es quizás para ayudar a Colo Colo"

Agencia Aton

19.12.2020

Matías Cano, arquero y capitán de Coquimbo Unido, cuestionó fuertemente a la ANFP por el duro calendario que ha debido afrontar el elenco pirata entre Campeonato Nacional y Copa Sudamericana.



En declaraciones a DirecTV, el guardameta lanzó: "La verdad es que estamos fusilados. Llevamos muchos viajes, estamos enfrentando dos torneos. Lo que hace con nosotros la ANFP es una vergüenza y no es casual, es con mala intención, quizás para ayudar a Colo Colo".



"Nos dedicamos a jugar, pero ya estoy cansado del criterio de la ANFP. Nos quemamos la cabeza con las decisiones que toman, me parece que quieren que seamos la presa fácil que pueda alcanzar Colo Colo y ellos no necesita ayuda", agregó el portero.



De todas formas, Cano no ocultó su felicidad por la buena campaña continental que los tiene en semifinales de Copa Sudamericana: "Estamos a tres partidos de ser campeones de la Copa Sudamericana y los rivales tendrán que matarse en la cancha para ganarnos, porque nosotros daremos todo".

