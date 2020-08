Carlos Caszely y la Libertadores 1973: "Si la Conmebol fuera decente, nos daría la copa de ese año"

24horas tvn

21.08.2020

En la emisión del domingo – que se emitirá a las 17.20 horas- “Zoom: Grandes momentos del deporte” tendrá un reportaje de larga duración sobre la polémica Copa Libertadores de 1973, que disputó Colo Colo e Independiente de Avellaneda, y que terminó sin goles, lo que gatilló en un tercer encuentro que finalmente ganó el equipo argentino.

A 47 años de este relevante momento deportivo, Pedro Carcuro entrevistará a la histórica figura del fútbol nacional, Carlos Humberto Caszely, quien emite fuertes declaraciones frente a un resultado que considera “un robo” después que anularon su gol, el cual hubiese cambiado la historia.

El delantero recuerda que “fue el mejor gol de mi historia” y repasa a los argentinos al aseverar que “desde que murió Grondona, nunca más ganaron nada”.

El “Chino” Caszely es más duro aún al asegurarle a Pedro Carcuro que “si la Conmebol fuera decente, nos daría la Copa Libertadores de ese año”.

En este especial que emitirá el programa el domingo, el ex árbitro Pablo Pozo analizará las jugadas más polémicas de ese recordado partido, y mostrará las declaraciones del ex futbolista de Independiente, Ricardo Pavoni, quien también reconoce error en el arbitraje.

* “Zoom: Grandes momentos del deporte” sábado 19.10 horas y domingo 17.20 horas por TVN.

TVN emite especial a 16 años de la Medalla de Oro de Nicolás Massú en los JJ.OO de Atenas

En el capítulo de este sábado –que se emite a las 19.10 horas- el programa que conducen Pedro Carcuro y Gustavo Huerta emitirá un especial por el aniversario de la Medalla de Oro que obtuvo Nicolás Massú frente a Mardy Fish en las Olimpiadas de Atenas 2004.

El espacio mostrará una extensa entrevista donde el destacado tenista chileno contará los pormenores de uno de los encuentros que marcó su carrera e impactó a los chilenos. "En un momento no me reaccionaron las piernas" recuerda y enfatiza en que este duelo le demostró que "nadie te puede cortar, ni decirte que no se puede en la vida”.

En conversación con Gustavo Huerta, el ganador del Oro en Atenas 2004 contó que este mérito deportivo fue muy especial para su familia y lo llevó a recordar todo el esfuerzo que realizaron, y el apoyo en todos los años previos al triunfo, especialmente el impulso que su abuelo dio a su carrera.

“Yo partí jugando tenis a los 5 años, a los 11 empecé a viajar por el mundo... Demostrarle a mi familia que valió la pena todo lo que me apoyaron e invirtieron, el tiempo. Mi abuelo que me puso a jugar tenis y me pasaba a buscar en las mañanas los fines de semana. Él llegó, con mi abuela, después de sufrir en la II Guerra Mundial en los campos de concentración en Auschwitz. Llegaron a Valparaíso... Imagínate entregarle eso a tu abuelo, a tu familia, a la gente que te apoyó, a Chile. Eran las dos primeras medallas de oro de la historia”, sinceró Massú a Gustvo Huerta.

Además de la entrevista a Massú y la revisión de las jugadas más importantes del partido, el programa tendrá el testimonio de familiares, del ídolo del tenis, Marcelo “Chino” Ríos, y de diferentes testigos de esa noche en Atenas.