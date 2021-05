Carlos Chandía y la polémica por el codazo a Gabriel Costa: "Me parece un evidente penal y expulsión"

24horas tvn

12.05.2021

Pasan los días y siguen surgiendo reacciones tras lo sucedido en el partido entre Colo Colo y Palestino. Ahora fue el ex árbitro FIFA, Carlos Chandía, quien dio su opinión respecto a la posible falta dentro del área en contra de Gabriel Costa.

En diálogo con TNT Sports, fue categórico y afirmó: "Penalazo. Viendo las imágenes una y otra vez me parece penal. Es la misma jugada del codazo de Gabriel Suazo en contra de Gonzalo Espinoza".

Carlos Chandía, ex árbitro FIFA: "Es un penalazo de Suárez a Costa"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/WuBetJkHu5 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 12, 2021

En la entrevista, Chandía le manifiesta a Johnny Herrera, hoy panelista de Todos Somos Técnicos y que considera que no fue penal: "Es evidente que el brazo va a golpear al atacante y ojo que yo no me quedo solo con una jugada imprudente. Además me quedo con un codazo temerario, habría sido para mí penal y expulsión".





"Hay un movimiento del brazo fuera del contexto normal y que golpea la cara de Costa", agrega, detallando que si Cristian Suárez hubiese golpeado primero la pelota, no habría cambiado en nada su decisión.

Chandía ante la insistencia de Herrera que viera la imagen de una cámara en especial para ver la jugada, le respondía: "No se trata de buscar una que te ayude para acomodar una decisión".