Carlos Heller: “Tengo un compromiso y lo voy a cumplir, un estadio para la U"

05.01.2019

Carlos Heller, presidente de Azul Azul, analizó lo que fue el rendimiento de la Universidad de Chile durante la última temporada y lo que ha sido su gestión al mando de la concesionaria que dirige al club. Además, aseguró que aun no se esfuma la idea de tener un estadio propio bajo su mandato.

El empresario indicó que las abultadas derrotas ante Unión La Calera y Cruzeiro fueron las causantes de la salida de Ángel Guillermo Hoyos. “Fue un año complicado, pero lo supimos llevar. Partimos bien, pero después vino el desastre: la goleada que sufrimos en La Calera (6-1) y después lo que pasó con Cruzeiro (7-0), resultados “saca-técnicos” que te hacen pasarla mal y también reflexionar”, dijo Heller a La Tercera.

Además, el presidente de la concesionaria que dirige al club aseguró que las dos goleadas fueron uno de los peores momentos que ha sufrido a cargo de los estudiantiles. “Salí prácticamente llorando del camarín. Me sentí avergonzado, humillado. Pedí perdón y eso que yo no estuve en la cancha. Sentí una vergüenza atroz, lo peor”, expresó.

Por otro lado, se refirió al sueño de todo hincha de la U: el estadio propio. “Tengo un compromiso y lo voy a cumplir: un estadio para la U. No es fácil. La gente dice que uno es puro humo. Yo quise hacer el estadio de la U, lo quiero hacer todavía. Si dependiese de mí, ya tendríamos uno para 50 mil personas, pero depende de cosas externas, como que nadie quiere recibir un estadio para la U”, indicó al mismo medio.

Sin embargo, Heller prefiere no hacer promesas de cuándo estará listo, para evitar los reclamos si los plazos no se cumplen. “Vamos a seguir trabajando callados, porque cada vez que hablo, se me viene el mundo encima y me empiezan a corretear. Los astros los veo mucho más alineados que otras veces. No quiero ilusionar a la gente, pero espero tener pronto buenas noticias”, señaló.

Finalmente, repasó los objetivos de equipo para la temporada 2019, donde deberán jugarse su paso a la fase de grupos de Copa Libertadores. “En la Copa Libertadores hay que avanzar lo que más podamos, por lo bajo llegar a la fase de grupos. Tenemos que pelear el campeonato. Lo principal es dejar las bases de un estilo de juego de la U. Eso se le pidió a Kudelka”, cerró.