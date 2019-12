Carlos Muñoz: "Si me llama la U o Everton, me quedo en mi casa"

El ex delantero de Wanderers y Colo Colo bromeó con un posible llamado de sus archirrivales.

24Horas.cl Tvn

09.12.2019

Carlos Muñoz terminó su vinculo con Cobresal y en estos momentos está en busca de un club para jugar la próxima temporada.

"Estoy en libertad de acción, me plantearon continuar (Cobresal) pero también he tenido algunos acercamientos con otros clubes, estoy en proceso de tomarme las cosas con calma y analizaré lo que haré el próximo año" comentó el ex Wanderers y Colo Colo.

Al ser consultado respecto a qué haría si recibiera una oferta de la Universidad de Chile o Everton, Muñoz respondió con cierta ironía, sosteniendo que "si me llaman, me quedo en mi casa, tengo que ser consecuente y mejor me espero hasta el otro año"

Posterior a ello rectificó y complementó señalando que "en estos momentos estoy abierto a todas las posibilidades que se me puedan abrir en el fútbol. No le puedo cerrar las puertas a nadie porque también es nuestro trabajo y nosotros vivimos de aquello".