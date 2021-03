La publicación de Carlos Palacios tras la eliminación de Unión Española: "Ha llegado el momento"

24horas tvn

17.03.2021

Horas después de la dolorosa eliminación que sufrió Unión Española de la Copa Libertadores tras caer por 6-2 ante Independiente del Valle, el volante Carlos Palacios utilizó sus redes sociales para despedirse del club hispano.

"Ha llegado el momento. Después de largos 8 años, quizás mi último partido en UE. Agradecer a todas las personas que me rodearon durante todo este tiempo en el club: jugadores, utileros, hinchas, dirigentes y si alguno se me queda, me llevo lo mejor de cada persona", manifestó.

“Quería que la historia fuera diferente. Muchas emociones y sentimientos encontrados. Viví alegrías como también penas, disfruté como también lloré, pero siempre con el mismo objetivo: tratar de dar lo mejor", agregó el volante que emigrará al Inter de Porto Alegre.

"Después de la tormenta siempre sale el sol. Muchas gracias a todos, seré un hincha más y nos volveremos a encontrar nuevamente", concluyó.