"Casi me puse a llorar": Jaime Valdés revela qué jugador de Colo Colo no le quiso cambiar camiseta

El ex volante de los albos confesó que en sus inicios Pablo Contreras se negó al intercambio. "Todos habían cambiado con los mejores y a mí un poto pelado no me la quiso cambiar", recordó.

24horas tvn

15.04.2020

"Era fanático de Colo Colo y me citan para un partido contra ellos en Santa Laura". Así Jaime Valdés comenzó su relato sobre un episodio ocurrido en 1998 cuando el volante tenía solo 17 años y en el que terminó "casi llorando".

¿Qué pasó? "Era de mis primeros partidos en la banca y quería cambiar la camiseta con cualquier jugador de Colo Colo. Entré, ni la toqué, andaba mirando a los jugadores. Marcelo Espina, Emerson, Ivo Basay", continuó.

Valdés, durante su transmisión en Instagram, explica que una vez finalizado todos pedían cambiar camisetas con los jugadores más conocidos como Marcelo Espina, Emerson, entre otros, pero él apuntó a un juvenil.

"Me acerco y le digo si podemos cambiar camiseta y me dice que no. Me fui más triste, casi me pongo a llorar. Todos habían cambiado con los mejores y a mí un poto pelado no me la quiso cambiar. Adivinen quién era. ‘98, un central… Pablito Contreras", reveló.

"Casi me puse a llorar, me fui al camarín más triste. Estaba con la camiseta de Palestino en la mano y todos mis compañeros con la del Murci, Espina, Emerson, Barticciotto", concluyó.