"Lo tenemos en cuenta": Gustavo Quinteros aprueba la opción de fichar a Cecilio Waterman en Colo Colo

26.02.2021

Colo Colo se encuentra conformando su plantel 2021, donde hasta ahora han oficializado las llegadas de Felipe Fritz y Juan Carlos Gaete.

Además, los nombres de Martín Rodríguez y Miiko Albornoz podrían estar muy cerca de concretarse. Pero además de estos dos nombres, el propio DT Gustavo Quinteros confirmó que el fichaje del delantero Cecilio Waterman podría sellarse en "cualquier momento".

"Es un jugador interesante que mostró sus condiciones en el fútbol chileno. Lo tenemos en cuenta, es un jugador que está ahí, nos gusta y por supuesto que hay 2 ó 3 jugadores en esa posición y tenemos que tomar decisiones no solo respecto a él, pero hay un tema de presupuesto", señaló el entrenador en conversación con Radio ADN.

Al mismo tiempo, sentenció que el panameño "está dentro de una lista y se puede concretar en cualquier momento".

Respecto a Octavio Rivero, otro atacante que estaría en la órbita del 'Cacique', Quinteros fue enfático en que la opción es algo más difícil debido al alto costo económico tras venir de jugar en México, liga que se maneja con sumas de dinero considerablemente más altas que en Chile.

"Octavio siempre estuvo en la lista para ser incorporado, pero estaba jugando en una liga que tiene más posibilidades económicas, a lo mejor nosotros no tenemos esos números, pero dentro de un presupuesto que tiene el club tratamos de incorporar los que tengan las características que buscamos", sentenció.

Finalmente, y en relación a Nicolás Blandi, delantero albo que estuvo muy lejos de su nivel en 2020, Quinteros fue claro en detallar que el argentino deberá buscar equipo.

"Está buscando la posibilidad de salir. No pudo demostrar sus condiciones, por supuesto es una pena porque es un jugador que tiene currículum y que ha jugado en equipos grandes. No pudo jugar demasiado por distintas circunstancias, supongo que este año tan complicado influyó para que no pueda desplegar sus condiciones. Está buscando una opción para salir, si sale la va a tomar y nosotros buscaremos un reemplazante", cerró.