Cecilia Pérez y COVID-19 en el fútbol chileno: "Me da molestia cuando algunos se tratan de pasar de listos"

Agencia Aton

15.12.2020

El coronavirus ya tiene con dolor de cabeza a la ANFP y las autoridades. Es que el COVID-19 ha obligado a suspender ya varios partidos del fútbol chileno y Unión La Calera es el club que cuenta con más contagiados debido a un masivo brote.

Por lo mismo, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se refirió a esta situación y manifestó su molestia al expresar: "Costó muchos meses de trabajo sacar adelante los protocolos que permitieran la vuelta a los entrenamientos de los clubes de fútbol y posteriormente el retorno a la competencia. Cuando existen excepciones, me da molestia, me da molestia cuando algunos se tratan de pasar de listos".

"Cuando una mira hacia atrás, Colo Colo con Deportes Antofagastas, incumplimiento de protocolo. Hoy sancionado por sumario sanitario de la Seremi de la Región Metropolitana. Cuando uno ve a Deportes Valdivia, que no esperaron la trazabilidad para establecer contactos estrechos por un caso de covid, terminó en cuarentena no solo para su club, si no que también para un club del norte. También lo que ha pasado con Unión La Calera", añadió.

Además, la secretaria de Estado agregó: "Al día de ayer -entre Primera División, Primera B y Segunda- tenemos acumulados 33.478 testeos, con un 0.20 % de positividad. Eso demuestra que los protocolos sanitarios sí funcionan. Tú puedes contagiarte, pero no me gusta que se traten de pasar de listos. Esa excepción termina manchando todo un proceso que se ha hecho en forma exitosa".

Unión La Calera informa de 12 nuevos casos de COVID-19 Leer más

Sobre una eventual suspensión del fútbol nacional, Pérez sostuvo: "Si existen suspensiones, es porque la Comisión Médica está haciendo lo correcto. Justamente para evitar brotes en términos de la trazabilidad de los contactos. Si hay que retroceder en el Campeonato, es una decisión del Ministerio de Salud y nosotros la vamos a apoyar. Hoy lo más importante es la salud de nuestros deportistas".

