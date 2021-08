Celebran 12 equipos: Los estadios que recibieron el visto bueno para que vuelva su público

24Horas.cl Tvn

10.08.2021

Durante toda la jornada de este martes la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) ha ido informando sobre los estadios del país que recibieron la aprobación de las autoridades para que retorne el público a los recintos.

En ese sentido, los primero tres en recibir el visto bueno fueron los estadios Santa Laura - Universidad SEK, San Carlos de Apoquindo y Municipal de La Cisterna.

Posteriormente fue el turno de El Teniente de Rancagua, donde juegan de local O'Higgins, Audax Italiano y Universidad Chile, por lo que sus hinchadas podrán volver a ver a sus equipos.

Ya en horas de la tarde fueron aprobados los estadios Joaquín Muñoz García de Santa Cruz, Elías Figueroa de Valparaíso y Sausalito de Viña del Mar, además del Huachipato CAP Acero de Talcahuano.

Por último, la ANFP señaló que los recintos deportivos Lucio Fariña de Quillota, donde hace de local San Luis, y el Chinquihue, donde hace de local Deportes Puerto Montt, también podrán recibir espectadores.

Programación fecha 16:

Viernes 13 de agosto

19:00 horas, Audax Italiano vs. Santiago Wanderers, estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

11:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

14:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

16:30 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.

19:00 horas, Everton vs. Deportes Melipilla, estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

14:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal La Cisterna.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio El Teniente.

19:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio CAP.