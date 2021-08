Celebran tres equipos: ANFP anuncia el retorno de los hinchas al Estadio El Teniente de Rancagua

24Horas.cl TVN

10.08.2021

La Asociación de Fútbol Profesional (ANFP) anunció este martes que el Estadio El Teniente de Rancagua también se sumó a la lista de recintos autorizados por las autoridades para recibir un aforo reducido de hinchas.

Esta información permite celebrar a tres equipos, ya que el recinto de la Sexta Región está siendo utilizada en este Campeonato Nacional 2021 por O'Higgins, Audax Italiano y Universidad de Chile.

"Siguen las buenas noticias. El estadio El Teniente, donde juegan de local O'Higgins, Audax Italiano y Universidad Chile, fue aprobado para recibir público. Muchas gracias al esfuerzo y trabajo de las autoridades y los clubes junto a la ANFP", anunció el ente rector del fútbol chileno.

De esta forma, los duelos Audax-Wanderers y la 'U'-Cobresal podrían jugar con público este fin de semana, ya que O'Higgins enfrentará como visitante a Deportes Antofagasta.

Así las cosas, contando El Teniente, hasta ahora son cuatro los estadios que de forma oficial ya han recibido la autorización para albergar hinchas: San Carlos de Apoquindo, Santa Laura y el Municipal de La Cisterna.

Programación fecha 16:

Viernes 13 de agosto

19:00 horas, Audax Italiano vs. Santiago Wanderers, estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

11:30 horas, Deportes Antofagasta vs. O'Higgins, estadio Calvo y Bascuñán.

14:00 horas, Deportes La Serena vs. Unión La Calera, estadio La Portada.

16:30 horas, Unión Española vs. Colo Colo, estadio Santa Laura.

19:00 horas, Everton vs. Deportes Melipilla, estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

14:00 horas, Palestino vs. Curicó Unido, estadio Municipal La Cisterna.

16:30 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio El Teniente.

19:00 horas, Huachipato vs. Universidad Católica, estadio CAP.