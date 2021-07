Celebró un gol metiéndose a un basurero y lo contactó una empresa de tarros de basura para festejar con ellos

24Horas.cl Tvn

20.07.2021

El pasado jueves Magallanes derrotó 2-1 a Fernández Vial en la Primera B y el que anotó el gol del triunfo fue Miguel Ángel Orellana, quien en la celebración se metió en el interior de un basurero al borde de la cancha.

Tras la conquista, el delantero conversó con LUN y señaló que "ahora me dicen 'El Miguel Ángel del 8' y yo les respondo que no me tienen paciencia".

Ante su inusual celebración, Orellana reveló que recibió una inesperada propuesta. "En estos días me contactó una empresa de tarros de basura para ver si puedo celebrar con ellos. Veremos qué sale, sólo puedo adelantar que estamos en conversaciones", indicó.

El delantero finalizó contando que recibió felicitacioes de "Edú Vargas en Brasil, Felipo Mora desde Estados Unidos, Fernando Cordero que está en Chillán y así. No descarto un próximo festejo con el gorro del Chavo del 8".