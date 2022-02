Cerezo reveló la dolorosa curación que recibió en pleno partido con la U: "Me pusieron los corchetes sin anestesia"

24horas tvn

23.02.2022

El partido entre Ñublense y Universidad de Chile fue intenso y estuvo marcado por el uso de pierna fuerte en varias jugadas divididas, como la que protagonizaron Israel Poblete y Bernardo Cerezo.

El hecho ocurrió en el segundo tiempo cuando el marcador estaba 1-1, momento en que el volante de la U fue a trabar una pelota con la figura del elenco de Chillán, quien se llevó la peor parte.

Y es que producto de ese fuerte golpe, Cerezo sufrió un corte en la rodilla y no pudo continuar jugando, mientras que Poblete fue expulsado. Sin embargo, en la transmisión no se logró dimensionar la magnitud de lo que le había ocurrido al jugador de Ñublense.

Más tarde el propio futbolista compartió en su cuenta de Instagram una imagen de la gran herida que sufrió, junto a un irónico mensaje: "No tranqui, no fue nada".

El corte era grande y por ello debió ser atendido de urgencia por los cuerpos médicos de su equipo y también de la U, quienes le suturaron con corchetes en plena cancha.

"En el momento, no sentí tanto, pero sí vi el hoyo en la rodilla y me enojé, porque vi que el árbitro le puso solo amarilla. Le dije que viniera a mirar, que no era para amarilla, que me había hecho daño. Después yo sabía que, si me ponían el corchete, no iba a poder seguir jugando, porque el corchete molesta y era en la rodilla, justo donde se dobla", relató Cerezo en diálogo con LUN.

"Me pusieron corchetes al tiro. Así nomás, sin anestesia. Nunca antes me había pasado. Dolió un poquito", agregó.

Sin embargo, esa fue una solución transitoria, pues luego fue suturado nuevamente, donde necesitó nueve puntos: "Me sacaron los corchetes y me cosieron. Me pusieron nueve puntos. Tiene que cerrarse la herida entre siete a diez días, y puedo hacer algunas cosas, pero para correr tengo que esperar unos siete días más. Me perderé dos o tres fechas".

Además, el jugador del elenco chillanejo reveló qué le dijo Poblete por la falta: "Mientras estaban haciéndome las curaciones, se me acercó bien achacado. Me dijo que lo disculpara, que no fue su intención. Yo le dije que no se preocupara, que son cosas del partido, que yo iba a estar bien. A él yo lo conozco de la cancha no más".