César Pinares disparó con todo tras su adiós en Colo Colo

Agencia Uno

05.12.2018

El mediocampista nacional César Pinares lamentó no poder seguir en Colo Colo de cara a la temporada 2019, luego que la gerencia técnica encabezada por Marcelo Espina decidiera no extender el vínculo del jugador.

El volante de 27 años arribó a comienzos de año al Cacique como uno de los refuerzos estrella y cuando el presidente de Blanco y Negro era Aníbal Mosa. Sin embargo, el ex Unión Española nunca logró atesorar un puesto de titular, ya sea con Pablo Guede como con Héctor Tapia.

En la actualidad, el formado en Pedrero está en fase de recuperación de un procedimiento en la zona lumbar al que fue sometido el lunes.

Consultado por si le sorprendió no seguir en la tienda alba, el centrocampista ofensivo declaró en diálogo con La Tercera que “más no que sí. Nunca tuve el respaldo del nuevo directorio, solo Mosa me bancó desde principio a fin”.

“Tengo muchas sensaciones. Y la continuidad que tuve, que fueron cuatro partidos, me llevó a ser llamado a la Selección. No creo que haya estado tan equivocado el técnico de la Selección”, agregó Pinares, quien aseguró que el no tener continuidad en Colo Colo pasó exclusivamente por “decisión técnica”.

Respecto a si el camarín de Colo Colo es complicado, el volante solo se limitó a decir que “esos temas me los guardo para mí. Nunca ventilaré cosas que para mi forma de pensar deben quedar ahí”.

En cuanto a si está dispuesto a jugar en la ‘U’, club que a comienzos de año quiso ficharlo, Pinares expresó que “yo soy profesional y, por lo tanto, oferta que me llegue desde cualquier equipo yo la analizaré y veré cuál es la mejor opción para mi futuro”

A la hora de hacer una autocrítica por lo hecho este 2018, el ex Al-Sharjah de los Emiratos Árabes dijo que “no solo esta temporada hice autocríticas, siempre las he hecho, hasta cuando las cosas van bien. Y eso me lo guardo para mí, porque hice muchas cosas fuera de la cancha por tratar de lograr un alto rendimiento. Pero si no tenía continuidad, no tenían el resultado que yo esperaba por el trabajo que hacía”.

Por último, consultado por su futuro, el jugador que en Chile también militó en Santiago Morning, Deportes Iquique y Unión señaló que “mi idea es seguir en el lado donde pueda conseguir mi mejor rendimiento y estar dentro de los mejores siempre, sea en Chile o el extranjero. Hoy es mi segundo día de descanso y aún no he conversado con mi representante. Cuando ellos tengan algo claro, me llamarán para conversar”.