"Chamagol" sufrió encerrona de delincuentes: "Me robaron todo"

Agencia Aton

28.12.2020

Un dramático momento vivió Sebastián González, ex goleador de Colo Colo y actual comentarista en el CDF. El otrora futbolista fue asaltado el domingo por un grupo de delincuentes mientras regresaba a su hogar.

El propio "Chamagol" reveló a través de redes sociales el complejo episodio que vivió tras comentar el triunfo de Coquimbo Unido frente a Huachipato por el Campeonato Nacional.

Hoy despues de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo. Encerrona con violencia🤬me robaron todo pero estoy bien, fisicamente no me paso nada. Están y andan desatados.2 hrs despues encontraron el auto chocado — Sebastián Gonzalez V. (@chamagol32) December 28, 2020



"Hoy después de comentar Huachipato vs Coquimbo y mientras me dirigía a mi casa fui UNA víctima más de la delincuencia en Stgo", expresó González.



"Encerrona con violencia, me robaron todo pero estoy bien, físicamente no me paso nada. Están y andan desatados", añadió el ex atacante.



Además, el ex delantero agregó: "2 hrs después encontraron el auto chocado".