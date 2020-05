Charles Aránguiz: "Si vuelvo alguna vez a Chile, que sea para aportar y no para dar pena"

Agencia Aton

11.05.2020

Charles Aránguiz continuará un buen tiempo más en Alemania al lograr sellar hace unos días su renovación de contrato con el Bayer Leverkusen hasta el 2023, por lo que un regreso a Chile se ve bastante lejano.

Es que además, el propio volante nacional se refirió a la opción de retornar al balompié nacional y aseguró que su idea es hacerlo solamente para ser un aporte.

"Me quedo tres años, pero puedo revisar al año si puedo partir. ¿Dónde me iré después? Capaz que me quede toda la vida acá. No lo sé. Si vuelvo alguna vez a Chile que sea para aportar y no para dar pena", reconoció el "Príncipe" en diálogo con Las Últimas Noticias.

Charles Aránguiz reveló charla con Bielsa antes del Mundial 2010: "Me tenía considerado en la nómina inicial" Leer más

Además, confesó que tras recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles, estuvo a punto de abandonar el Leverkusen e irse de Alemania: "Fui a la Copa Centenario y cuando volví a Alemania, no sé si por la presión y querer demostrar rápido la confianza que depositaron en mí, me costó mucho".

"Los primeros seis meses me sentía muy mal, que le dije a Jonas Boldt, el gerente deportivo de aquel entonces, que me quería ir. Quería volver a sentirme bien futbolísticamente. No me sentía bien y no estaba rindiendo como esperaban acá en el club. Pensé muchas veces irme a Chile", añadió.

"El club no me dejó. Me siguieron apoyando y dando confianza. Me dijeron que no me preocupara ni me apurara. Igual es rico escuchar eso, pero sentía esa deuda. Así que nos quedamos, seguimos trabajando y logré encontrar mi juego, me fui sintiendo mucho mejor", completó.

Por último, sobre la cuarentena, Aránguiz sostuvo: "Fueron semanas muy críticas, pero Alemania estaba preparada. La gente entendió lo que estaba pasando cuando se decretó cuarentena. Tú ves cómo piensa la gente: no se veía nadie en la calle. Todos tomaron precauciones y ahora está bastante controlado".