Christian Vilches fue notificado que no sigue en la U: "Tenía ganas de continuar"

24Horas.cl TVN

25.12.2018

Las despedidas continúan en Universidad de Chile. Franz Schultz, Gonzalo Jara, Yeferson Soteldo, Rafael Vaz y ahora se suma el defensa Christian Vilches, quien fue notificado que no se le renovará contrato por lo que desde ahora deberá buscar nuevo club.

"Es cierto. El sábado me llamaron de la U para avisarme que no me renovarán. Me dijeron que no sigo por decisión del cuerpo técnico. Es lamentable, pero hay que asumirlo", comentó Vilches a El Mercurio.

El zaguero reconoce que "tenía ganas de continuar en el club, pero fue una decisión que no pasa por mí", asegurando que no hubo ningún tipo de negociación con la U.

Eso sí no todo son bajas para la U, ya que el representante del defensa argentino Sergio Vittor, ex Universidad de Concepción, reconoció que ya hay acuerdo para que se sume al plantel de Frank Kudelka la próxima temporada.

"Estamos en los últimos detalles de la negociación, pero Sergio irá a la U a préstamo por un año. Obviamente que el jugador está muy contento", reconoció Horacio Jaúregui, en diálogo con El Mercurio.