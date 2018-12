Christian Vilches y su continuidad en la U: "No me han llamado ni nada"

24Horas.cl TVN

24.12.2018

Confirmada la partida de Gonzalo Jara y Rafael Vaz, Universidad de Chile podría ver partir a otro defensa de cara a la temporada 2019, ya que el zaguero Christian Vilches reconoció que no ha tenido acercamientos con Azul Azul tras el término de su contrato.

En diálogo con La Tercera, Vilches reconoció: “Sigo esperando que me llamen. No me han llamado, ni nada. Estoy en las mismas condiciones que antes”.

El matutino detalla que la dirigencia de Universidad de Chile quedó de contactarlo el pasado 14 de diciembre para darle una respuesta respecto a su continuidad, lo que hasta ahora no ha sucedido.

“Estoy tranquilo todavía. No me he preocupado, estoy tratando de desconectarme un poco para no darle muchas vueltas al asunto”, sostuvo el defensor de 35 años.

"No sé cuándo me dirán. Por el momento quiero disfrutar de las vacaciones y cuando se acerque la fecha, veré qué postura tiene el club. Si no resulta, tendré que buscar otras alternativas. Por ahora no hay ningún ofrecimiento", agregó.

Universidad de Chile está en búsqueda de defensores, apareciendo los nombres de Sergio Vittor de Universidad de Concepción y Carlos Quintana de Talleres de Argentina como principales candidatos.