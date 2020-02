Cinco candidatos para reemplazar a Mario Salas como DT de Colo Colo

24Horas.cl Tvn

26.02.2020

Tras sumar cuatro derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional y con el debut en Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, finalmente Mario Salas fue despedido de Colo Colo. Y es en ese contexto que de inmediato comenzaron a surgir nombres de los candidatos para reemplazar al "Comandante" en la banca alba.

Néstor Pékerman, Luiz Felipe Scolari, Martín Lasarte, Claudio Borghi y Héctor Tapia son los nombres que más fuerza han tomado durante las últimas horas. Sin embargo, El gerente deportivo del club, Marcelo Espina, deberá elaborar una terna para presentarla al directorio de Blanco y Negro este jueves para comenzar a negociar con los aspirantes.

Néstor Pékerman:

El ex técnico de la selección de Colombia sería la opción que más seduce en Colo Colo y por quien apostarían todas sus fichas.

El DT argentino, de 70 años, se encuentra libre luego de que dejara de dirigir a los "cafeteros" en septiembre del 2018. En cuanto a clubes, Pékerman no dirige a uno de 2009 cuando se encontraba al mando de Tigres de México.

Martín Lasarte:

Del técnico uruguayo lo que más gusta en la directiva alba es que cuenta con experiencia en el balompié nacional al dirigir a dos grandes (Universidad Católica y Universidad de Chile), ganando con los azules tres títulos (un torneo nacional, una Copa Chile y una Supercopa local).

Hace unas semanas, consultado por la opción de arribar al Cacique, Lasarte reconoció que "es un honor que un equipo como Colo Colo se fije en mí". Sin embargo, aseguró que no negociaría mientras el club tuviera técnico. Ahora, con la salida de Salas, podría escuchar una oferta.

Luiz Felipe Scolari:

Según El Mercurio, el DT brasileño estaría entre los candidatos de ByN. "Felipao" se encuentra sin club desde su salida del Palmeiras en diciembre de 2019. Entre sus principales logros están la Copa del Mundo de 2002 con Brasil, la Copa Libertadores 1995 dirigiendo a Gremio y la de 1999 con Palmeiras.

Claudio Borghi:

Es otro de los nombres que gustan en Macul. Y es que no sólo tiene un exitoso pasado técnico de Colo Colo, sino además conoce el medio y la interna del plantel. Consultado por la opción, el "Bichi" no cerró la puerta: "Si me llaman por un ofrecimiento serio, podría verlo".

Héctor Tapia:

Al igual que Borghi, cuenta con un exitoso pasado al mando del elenco albo, con el cual tras protagonizar un gran periodo como entrenador interino, pasó a ser ratificado como técnico del primer equipo en octubre de 2013, tras lo cual terminó consiguiendo al anhelada estrella 30 del club y llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Cabe mencionar que por el momento Guadalberto Jara asumirá como técnico interino hasta que la directiva nombre al sucesor de Salas.

