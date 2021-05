Cinco fechas de castigo para jugador de Deportes Puerto Montt por insulto racista

Agencia Aton

05.05.2021

Dura sanción en la Primera B del fútbol chileno. El jugador de Deportes Puerto Montt Diego Subiabre fue castigado con cinco fechas por lanzar un insulto racista al futbolista de San Luis de Quillota Víctor Campos.



Según informó el Tribunal de Disciplina de la ANFP, Subiabre recibió el mínimo establecido en el código de procedimientos y penalidades en el caso de ofensas racistas.



De acuerdo a El Mercurio, esta situación pasa porque el afectado aclaró que son amigos y explicó que no se sintió ofendido con los dichos.

¿Qué le dijo? "Párate negro culiao", detalló el informe arbitral.





En tanto, en Primera División, Everton, que sufrió en la última fecha una goleada por 4-0 como local frente a Deportes La Serena con tres expulsados, entre ellos Julio Barroso, recibió una agridulce noticia.

: "Así es imposible competir": La imagen más polémica del triunfo de la U de Chile ante Wanderers Leer más



Es que el "Almirante" fue absuelto por el Tribunal de Disciplina, que decidió borrar la sanción al ex Colo Colo y ya no tendrá castigo, por lo que podrá jugar frente a Universidad de Chile.



Eso sí, el técnico de los ruleteros, Roberto Sensini, no podrá contar con Rodrigo Echeverría, quien fue castigado con un partido, y Juan Cuevas, quien recibió dos.



Consignar que Everton marcha en el 12° casillero de la tabla, con 6 puntos en seis partidos, con un registro de una victoria, tres empates y dos derrotas.