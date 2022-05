Clark y la búsqueda de un DT para la U: "La prioridad es encontrar un entrenador de nivel"

24horas tvn

05.05.2022

Universidad de Chile ha vivido días muy turbulentos. La derrota 2-0 ante Audax Italiano no sólo dejó a los azules cerca de la zona de descenso en el Campeonato Nacional, sino que también derivó en los despidos del técnico Santiago Escobar y del gerente deportivo Luis Roggiero.

Michael Clark, presidente de la concesionaria Azul Azul, sacó la voz en medio del complejo momento que que atraviesa la institución. "Hemos cometido errores, pero vamos a trabajar más remediarlos. A nadie le gusta ver al club en la posición que está hoy. Teníamos expectativas mucho más alta y la seguimos teniendo, pero así como nos equivocamos, queremos aprender de nuestros errores", expresó.

🎥 [EN VIVO] El Presidente Michael Clark habla con la prensa en el Centro Deportivo Azul. Sigue la conferencia en nuestro Canal de YouTube ⬇️#VamosLaU 🤘https://t.co/4VXMAhTAHF — Universidad de Chile (@udechile) May 5, 2022

El directivo, además, también abordó las críticas de Carolina Coppo y Daniel Schapira, este último exvicepresidente de los universitarios. "Nunca es fácil oír cosas así, me duele escucharlas, pero en fin... Vivimos en un país libre y es libre de opinar y pensar lo que quieran. No me gustaría seguir una comunicación por los medios respecto a los problemas internos, porque estamos en un momento difícil y eso no le hace bien a la U. Acá no hay un héroe o un villano. Yo soy el primero. Hay que trabajar el doble para corregir los errores", manifestó.

Búsqueda del nuevo técnico y respaldo a Cristián Aubert

Michael Clark abordó la búsqueda del nuevo técnico tras la salida del colombiano Santiago Escobar. "No es la idea apuntar a Luis Roggiero y Santiago Escobar como los grandes responsables. Esperamos más de nuestro primer equipo, y la tarea será reforzarnos convenientemente. La prioridad es encontrar un entrenador de nivel, quien tendrá un rol clave en la incorporación de nuestros jugadores. La idea es tener un nuevo técnico lo antes posible. Por ahora tenemos a Sebastián Miranda, a quien queremos agradecer por asumir en este minuto", reflexionó.

🎙Michael Clark sobre el próximo entrenador: "Manejamos varias alternativas. Debe venir alguien que tenga ganas de venir a la U, que sea moderno, que garantice el trabajo. También debe tener un compromiso con el Fútbol Formativo y que tenga conocimiento del medio".#VamosLaU 🤘 — Universidad de Chile (@udechile) May 5, 2022

Al cierre de su intervención, el mandamás de Azul Azul respaldó al gerente general Cristián Aubert. "Es tremendo profesional, una bella persona y quiere mucho a al U. Conoce a la industria, local y regional. Su nivel de compromiso y sacrificio por la U es tremendo. Es gerente general, y es parte de los que toman decisiones en el club", apuntó.