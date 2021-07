"Claro que me gustaría": El cambio que hizo Eduardo Vargas para volver a Universidad de Chile

24horas tvn

26.07.2021

Eduardo Vargas es contundente. El experimentado delantero de la Roja y que hoy milita en el Atlético Mineiro de Brasil reconoció abiertamente que desea regresar a Universidad de Chile, equipo donde brilló y fue campeón de la Copa Sudamericana.

"Claro que me gustaría. La gente sabe que quiero volver a jugar algún día a la U. Eso lo veremos con el tiempo", manifestó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"POR ESO QUE CAMBIÉ"

En la misma entrevista, Vargas detalla que con el objetivo de retornar a los azules "cambié mi forma de alimentarme y mi entrenamiento, para ser un aporte si me toca volver a la U".

¿En qué consisten esos cambios? El delantero del Mineiro detalla que ahora "como más sano. Antes, pizzas, papas fritas. También mucha Coca Cola y, de vez en cuando, alguna cerveza".





"Ahora mucha agua, comidas sanas y verduras. A veces me tomo una Coca Cola, pero estoy con una dieta más sana. Uno no le toma mucha atención a esos temas, pero me ha servido bastante", agregó Vargas quien reconoció que para la Copa América llegó con cuatro kilos menos.