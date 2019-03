Clasico entre Colo Colo y la UC destaca en la programación de la quinta fecha

24Horas.cl TVN

10.03.2019

Semana de clásico en el fútbol chileno. Esto porque en la quinta fecha del torneo nacional se medirán en el Estadio Monumental Colo Colo y Universidad Católica.

El encuentro, que se disputará el próximo domingo a partir de las 12 horas, tendrá como atractivo que enfrentará a dos de los líderes del campeonato.

PROGRAMACIÓN QUINTA FECHA

Viernes 15

18:00 Curicó Unido vs. Cobresal

20:30 Unión Española vs. Huachipato

Sábado 16

18:00 U. de Conce vs. Universidad de Chile

20:30 Audax Italiano vs. O'Higgins

Domingo 17

12:00 Colo Colo vs. Universidad Católica

16:00 Deportes Iquique vs. Palestino

18:15 Coquimbo Unido vs. U. La Calera

20:30 Everton vs. D. Antofagasta.