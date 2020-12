Con el clásico UC-Colo Colo: Revisa la programación de la 25° fecha del Campeonato

Agencia Aton

19.12.2020

Este fin de semana se disputará la 25° fecha del Campeonato Nacional, donde resalta el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo como el partido más atractivo.



De hecho, el duelo entre cruzados y albos dará inicio a la jornada este sábado, a las 18:00 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, en el que será el único cotejo del día.



Los de la franja buscarán sacarse el sabor amargo de la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Vélez Sarsfield y seguir enfocados en el objetivo del histórico tricampeonato en el torneo local, donde marchan como líderes.



En tanto, el Cacique intentará sumar un valioso triunfo para comenzar a salir del fondo de la tabla, donde marcha colista y con la amenaza latente de descender por primera vez en su historia.



Ya el domingo, Universidad de Chile recibirá a Huachipato en el Estadio Nacional, con la misión de no seguir cediendo puntos en su búsqueda por clasificar a torneos internacionales.



Consignar que la fecha no será completa, debido a que se suspendió el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique, por los casos de coronavirus en el cuadro "cementero".



Esta es la programación completa de la 25° fecha del Campeonato Nacional:



SÁBADO 19 DE DICIEMBRE



18:00 horas, Universidad Católica vs Colo Colo, estadio San Carlos de Apoquindo.



DOMINGO 20 DE DICIEMBRE



10:30 horas, Palestino vs Audax Italiano, estadio Municipal de La Cisterna.

17:00 horas, Antofagasta vs Santiago Wanderers, estadio Calvo y Bascuñán.

19:15 horas, Universidad de Chile vs Huachipato, Estadio Nacional.

21:30 horas, Coquimbo Unido vs O'Higgins, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.



LUNES 21 DE DICIEMBRE



18:00 horas, Universidad de Concepción vs Deportes La Serena, estadio Ester Roa.

20:30 horas, Curicó Unido vs Unión Española, estadio La Granja.



MARTES 22 DE DICIEMBRE



10:30 horas, Everton vs Cobresal, estadio Sausalito.

