Claudio Borghi confiesa que Moisés Villarroel y Cristián Basaure podrían ser sus ayudantes

26.02.2020

Luego de la confirmación del despido de Mario Salas del banco de Colo Colo, comenzaron a surgir una serie de nombres para reemplazarlo, entre ellos Claudio Borghi, quien reconoció ser un "candidato natural".

Durante el programa Todos Somos Técnicos de CDF, el "Bichi" manifestó: "No me han llamado y tampoco creo que lo hagan. Soy candidato natural, pero no sé si soy el candidato del presidente o del directorio"

"Si te van a llamar para algún ofrecimiento serio, uno podría verlo, pero hay veces que te llaman solo para descartarte: ‘me junté pero estamos muy lejos’ (…) También ocurre muchas veces que el presidente diga: ‘lo fuimos a buscar pero es muy caro para nosotros’. Eso te deja muy mal con la gente. El mercado lo maneja Colo-Colo y si un DT va, cobrará lo que corresponde", agregó.

En el mismo programa se le preguntó a Claudio Borghi respecto a quién conformaría su cuerpo técnico, revelando que ya ha conversado con dos candidatos: Moisés Villarroel y Cristián Basaure.

Respecto al primero, el "Bichi" destacó que ya lo dirigió en Colo Colo y en tanto sobre Basaure, actual comentarista de CDF, manifestó que le gusta la forma en que ve el fútbol.

