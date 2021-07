Claudio Borghi hace dura critica a la U: "Debe ser de los clubes donde menos respeto le tienen a sus ídolos"

24Horas.cl Tvn

14.07.2021

La Universidad de Chile sigue en busca de un nuevo técnico luego de la salida de Rafael Dudamel, lo cual provocó comentarios del ex entrenador, Claudio Borghi.

El panelista de "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports señaló que en el club azul no se le han dado oportunidades a los ex jugadores del club para asumir como DT del primer equipo, afirmando que "la U debe ser de los clubes donde menos respeto le tienen a sus ídolos".

El 'Bichi' aclaró que sus críticas van apuntadas hacia "la institución, no hablo de los hinchas. No vemos grandes jugadores que estén trabajando en la U. Entran y salen, a veces salen muy mal. Eso es bastante llamativo, porque la hinchada es muy fiel, pero como que la institución no se quiere mezclar con ex jugadores".

"Si dicen, ‘no me sirven los exjugadores, tampoco me sirven los que fueron de otros clubes’, entonces tienen que ir a buscar afuera. Y los que van a buscar afuera, salvo Sampaoli, dio poco resultado", finalizó su comentario Borghi.