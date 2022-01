Borghi recordó la pregunta que hizo en Colo Colo sobre Arturo Vidal: "Quería que me dijeran eso"

24horas tvn

19.01.2022

Claudio Borghi será uno de los protagonistas del reportaje que recordará lo que fue Colo Colo 2006 y que con el tiempo fue destacado como el mejor equipo del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

El "Bichi", en una nueva edición de Memorabiblia de TNT Sports, recordará sus inicios como adiestrador en el club, donde poco a poco fue ganándose el cariño de la gente y construyendo un equipo plagado de figuras.

En ese contexto, Borghi recordará: "Nosotros somos el único cuerpo técnico que pasaba de una universidad a un primer equipo. Nuestra vuelta no era para ser campeones, era para no quebrar".

"Había más gerentes que jugadores, nos buscaron porque conocíamos a los jugadores y los podíamos proyectar, el club vendió mucho y dejó muchos récords", destacó.

LA APARICIÓN DE ARTURO VIDAL

Para aquel entonces, emergió la figura de un joven Arturo Vidal, quien desde las juveniles logró ganarse una camiseta de titular en un plantel de pesos pesados, como Rodrigo “Kalule” Meléndez, David Henríquez y Moisés Villarroel.

“Cuando vendimos todos los centrales hice una charla a propósito para que los jugadores me ayudaran y se fijaran en Vidal (...) Yo les digo, saben, necesitamos traer un central porque no hay nadie. Y uno de ellos me dice, pero si está Vidal. Yo quería que me dijeran eso", recordó el "Bichi".

"Les digo ok, pero si lo pongo ahí no lo hueveen, respétenlo. Lamentablemente, el tiempo no me dejó ver si tenía razón. Viéndolo jugar yo decía: `este va ser el mejor líbero del mundo, podía rendir ahí`", agregó en el reportaje que será emitido este miércoles.

En esa línea, el campeón del mundo con la selección argentina asegurará: “Otros técnicos lo fueron poniendo en otras posiciones, cosa que me enoja porque cuando se retire no se va saber dónde ubicarlo en la historia; como polifuncional…yo creo que eso le va jugar en contra. Va a ser de los mejores jugadores, pero no vamos a saber la especialidad”.