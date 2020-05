Claudio Borghi reveló que quiso fichar a Diego Rivarola para jugar en Colo Colo

24Horas.cl TVN

04.05.2020

Claudio Borghi reveló este lunes en su tribuna del programa 'Todos Somos Técnicos' de CDF que quiso fichar a Diego Rivarola para jugar en Colo Colo.

"Fue cuando tuvo problemas de continuidad en la 'U'. Le pregunté si quería venir... Es un jugador que le hizo muchos goles a Colo Colo, pero a mí siempre me gusta separar esta guerra sicológica que a veces se le hace a los jugadores porque después la realidad demuestra que uno puede ser muy ídolo de un club, pero a veces después trae inconvenientes a futuro. Con el respeto necesario uno puede jugar en varios equipos", dijo.

Al mismo tiempo, confirmó las palabras de Waldo Ponce, quien sostuvo que el los albos le ofrecieron fichar pagándole hasta cuatro veces más. Eso sí, el 'Bichi' aseguró desconocer si las cifras económicas que dio el defensor eran ciertas.

"Nunca manejé lo del contrato de los jugadores, nunca me metí en si ganaban mucho o poco. Ahora que yo le quise, que no quepa ningún tipo de duda, porque es de los mejores líberos que he tenido a nivel nacional e internacional junto a (Miguel) Riffo y (Matías) Caruzzo. Es un jugador que me encanta técnicamente, tenía posibilidad de salir jugando, tenía buen remate. Aparte una persona muy agradable y educada. No puedo confirmar el hecho de lo que han querido pagarle, pero yo lo quise junto a otros jugadores de la 'U' que los encontraba con buenos rendimientos,", dijo.

Finalmente, Borghi sentenció que Hugo Droguett era el otro jugador que quiso en los albos, pero el fichaje no llegó a buen puerto pese a que estuvo cerca de concretarse.

"No sé si estaba tan identificado como el caso de Ponce o Rivarola... Estuvo muy cerca y por diferentes motivos tomó la decisión de no llegar", concluyó.

