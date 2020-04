Claudio Borghi: "Riquelme me habló de Colo Colo como si hubiese visto todos los partidos"

El "Bichi" relató una anécdota que tuvo con el histórico volante xeneize cuando lo dirigió en Argentinos Juniors. "Me sorprendió", reconoce.

17.04.2020

"Juan Román Riquelme está dentro de los tipos raros". Así Claudio Borghi, en diálogo con TyC Sports, comenzó a relatar su experiencia con el histórico volante, a quien dirigió en Argentinos Juniors.

El "Bichi" reconoció que le fue difícil dirigirlo, argumentando que es un jugador que admira, destacando el conocimiento y la forma que tiene de mirar el fútbol, recordando una anécdota que lo sorprendió.

"Ve cosas y detalles diferentes que la mayoría de los mortales no vemos", comenzó diciendo Borghi para luego relatar: "A mí me sorprendió porque cuando llego a Argentinos Juniors, él me hablaba de Colo Colo que había dirigido como si hubiese visto acá todos los partidos"

Borghi reconoce que eso le sucedió solo con dos personas, siendo el otro Marcelo Gallardo, actualmente técnico de River Plate.

"Él Muñeco vino a Santiago a ver unos partidos y en la cena me describió tres o cuatro jugadores de forma extraordinaria y eso que solo los vio una vez. Son dos creadores que ponen en práctica cosas que otros no ven. Y eso hay que aprovecharlo", agregó.