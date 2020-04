Claudio Borghi y los dichos de Agustín Orión: "Se dicen en el momento que uno está"

24horas tvn

28.04.2020

La elección de Agustín Orión poniendo a Mario Salas como su peor entrenador, sigue generando reacciones. Ahora fue el turno de Claudio Borghi, quien cuestionó el momento de las declaraciones del ex portero de Colo Colo.

En diálogo con CDF, el ex técnico de los albos y hoy comentarista comenzó sosteniendo que "tiene todo el derecho a decir lo que crea conveniente sobre el peor o el mejor", agregando que "tengo muy claro quien fue mi mejor entrenador y el peor. Quizás el mejor no fue el de más nombre y el peor no es de mal nombre".

Borghi lo que sí criticó fue "el momento", argumentando que "las cosas se dicen en el momento que uno está".

"Agustín podría bien haber dicho en la conferencia de prensa 'me voy, porque Salas es uno de los peores entrenadores que he tenido', pero decirlo mucho tiempo después no tiene validez, se podría pensar que cree que es el peor, porque fue el técnico que lo sacó", complementó.

El "Bichi" concluye que "los jugadores siempre tienen algún tipo de resquemor con los entrenadores, algún tipo de odiosidad. Son injustos. No era el momento de decir algo así, de un técnico que está golpeado. Cuando uno está golpeado, no tiene mucho sentido".