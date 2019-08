Claudio Bravo entregó cuatro casas a víctimas del incendio que afectó a Santa Olga

24Horas.cl Tvn

01.08.2019

Un noble gesto de Claudio Bravo se materializó por estos días en nuestro país. Y es que el arquero nacional entregó cuatro casas a familias víctimas del terrible incendio forestal que afectó a la localidad de Los Aromos de Santa Olga en 2017.

Así lo reveló Miguel Millanguir, uno de los beneficiados con la iniciativa del portero del Manchester City, quien los contactó luego de sentirse conmovido por el relato del pequeño Camilo, su nieto de 9 años.

"Entrevistaron a mi nieto cuando fue el incendio y él contó que le gustaría tener la camiseta de Claudio Bravo. Luego él lo contactó y le dijo que le iba a regalar su camiseta y, además, una casa", reveló Millanguir en entrevista con La Cuarta.



Santa Olga fue uno de los lugares más afectados por los incendios forestales de 2017.

"Yo me vi derrotado. Sentía que no nos tocaría casa y estaba viendo cómo me las iba a arreglar, cuando nos llegó esta ayuda del cielo", recordó el inspector de un colegio.

Además, el hombre de 59 años recordó que "vino Carla Pardo (esposa de Bravo) después con sus hijos a visitarnos y vernos cómo estábamos. Fue muy gentil y amable. Incluso, después invitaron a mi nieto con su padre a un partido al Estadio Nacional".

"El gesto que hizo con mi familia y con mi nieto fue muy grande. Cuando supe que no iba a la Copa América me enojé y no quería ver los partidos", señaló.

Bravo fue uno de los benefactores privados que contribuyó con la reconstrucción de la zona, donde además de los Millanguir, otras tres familias recibieron su nueva casa propia por parte del ex capitán de la Selección Chilena.