Cobresal vs. Universidad de Chile: Horario y dónde ver el duelo de cuartos de final de Copa Chile

06.09.2019

"Johnny Herrera va a jugar mañana y nos pone muy contentos". Así de claro fue el técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, para confirmar la titularidad del portero para el duelo ante Cobresal.

El encuentro, válido por los cuartos de final de la Copa Chile, está programado para las 15 horas del sábado en el estadio El Cobre.

"Puede ser la única opción de un torneo internacional. Tiene mucha importancia, al igual que todos los que afronte Universidad de Chile", destacó Caputto en la previa del encuentro.

Además, el ex seleccionador nacional Sub 17 confirmó la baja del volante Rafael Caroca, quien presentó una molestia en su tobillo derecho. “No es bueno que no estén en el equipo, pero tuvieron un golpe o lesión muscular. Siempre buscamos que estén al 100%, y tenemos un plantel para ocuparlos”, dijo.