Colchagua denuncia a San Marcos y pide suspender su ascenso a la Primera B

El elenco de la Región de O’Higgins acusa que el cuadro nortino no cumplió con los minutos de los sub 20 que establecen las bases, por lo que exigen la resta de tres puntos.

Agencia Uno

16.12.2019

Colchagua CD presentó al Tribunal de Disciplina de la ANFP una denuncia en contra de San Marcos de Arica, donde acusa que no habría cumplido con los minutos de los Sub 20, según las bases de la Segunda División.



Ante esto, el elenco de la Región de O’Higgins solicita al ente rector del fútbol nacional la resta de tres puntos para el 'Santo' y suspender su ascenso a la Primera B.



Recordar que por el final anticipado de los torneos profesionales, debido al estallido social en Chile, San Marcos consiguió subir de categoría al terminar al frente en la clasificación de la Segunda División con 17 puntos, con ventaja de solo una unidad sobre el elenco colchagüino.



Colchagua CD acusa que el elenco de la puerta norte del país llegó a 1.149 minutos de los 1.170 exigidos a los 26 encuentros disputados en la temporada.



Ademas, el cuadro ‘huaso’ afirma que cumplió al pie de la letra con el reglamento al sumar en cancha los menores de 20 años un total de 1.221 minutos.



Consignar que el castigo establecido en el artículo 31 de las bases de la Segunda División, en el inciso séptimo, es que aquellos clubes que están fluctuando entre el 45,1% y el 49,9% de minutos de los Sub 20 deben ser sancionados con la pérdida de tres puntos.