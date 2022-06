Blanco y Negro condena lo ocurrido en superclásico femenino y presentará reclamo ante la ANFP

Javiera García, directora de la concesionaria a cargo de Colo Colo, no escondió su molestia por lo sucedido con Javiera Grez, quien debió ser trasladada en un furgón de Carabineros debido a la ausencia de ambulancias.

02.06.2022

Colo Colo derrotó 1-0 a Universidad de Chile por la quinta fecha del Campeonato Femenino en un partido marcado por la impresentable situación vivida en el Centro Deportivo Azul. Luego de una jugada dividida, Javiera Grez quedó inconsciente y generó la preocupación de sus compañeras, quienes pidieron el ingreso de la ambulancia.

Javiera Grez sufrió un traumatismo encéfalo craneano en el final del partido. La jugadora está consciente y estable, en evaluación en clínica MEDS.



¡Mucha fuerza Javi, y pronta recuperación! 🖤 pic.twitter.com/QDANEiDzVS — Colo-Colo Femenino (@ColoColoFem) June 1, 2022

Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula al percatarse de la ausencia del vehículo de emergencia, por lo cual la delantera alba fue trasladada en un furgón de Carabineros hasta un recinto asistencial.

El hecho causó la molestia de la directora de Blanco y Negro, Javiera García, quien reveló un diálogo con el presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing, para que se presente un reclamo formal.

"La situación no reviste análisis, es impresentable lo ocurrido y es por esto que le he pedido a Blanco y Negro que haga un reclamo formal ante la ANFP producto de lo sucedido y se busquen las sanciones correspondientes. Esto no puede volver a ocurrir", sostuvo la representante del Club Social y Deportivo, quien agregó que "estamos hablando de profesionalizar el fútbol femenino y situaciones como esta ponen en riesgo la vida de nuestras jugadoras".

Las palabras de García fueron compartidas por el ex timonel de la concesionaria, Edmundo Valladares, quien ahondó en los incidentes y agresiones de algunos hinchas de la U contra las jugadoras colocolinas.

"Creemos que los graves hechos ocurridos ayer no se pueden dejar pasar, más allá del informe arbitral que va a llegar. Consideramos que Blanco y Negro debe efectuar un reclamo formar a la ANFP. Las agresiones a las jugadoras y el no cumplimiento de las bases nos parece que es una situación que no se puede dejar pasar", cerró.