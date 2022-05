"Está por sobre la media": Ezequiel Miralles elogió a dos jugadores del plantel de Colo Colo

24Horas.cl Tvn

27.05.2022

Por Claudio Dávila

Ezequiel Miralles, desde Argentina, no le pierde pisada a Colo Colo. Así al menos lo demostró en conversación con 24horas.cl donde, de manera distendida, elogió a dos referentes del plantel: Pablo Solari y Gabriel Suazo.

"Pablo Solari me gusta mucho porque tiene muchísimas cualidades. Es versátil pese a su juventud, se adaptó muy bien a Colo Colo, llegó en un momento complicado e hizo el gol para mantener la categoría", sostuvo sobre el "Pibe", quien lleva 14 goles en 66 presentaciones con el "Cacique".

El trasandino, eso sí, se rindió ante las cualidades del capitán. "Colo Colo tiene un lateral izquierdo de mucha técnica, que pasa bien toque. Suazo es un jugador que está por sobre la media", manifestó el ex delantero, quien bromeó con la juventud del líder albo.

"A Suazo no lo veía cuando estaba yo (2011). ¿Cuánto tiene (edad)? ¿25? Ah, era más chico. Quizás él me veía a mí en los entrenamientos jajajá", expresó.

PROGRAMACIÓN DE LA FECHA 15

VIERNES 27 DE MAYO



20:30 horas, Curicó Unido vs. Coquimbo Unido

SÁBADO 28 DE MAYO



15:00 horas, Deportes La Serena vs. Audax Italiano (*Transmite TVN)

17:30 horas, Cobresal vs. Universidad de Chile

20:00 horas, Huachipato vs. Palestino



DOMINGO 29 DE MAYO



17:30 horas, Universidad Católica vs. Deportes Antofagasta

20:00 horas, Unión Española vs. Unión La Calera

LUNES 30 DE MAYO



18:00 horas, Colo Colo vs. Ñublense

20:30 horas, Everton vs. O'Higgins