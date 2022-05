Fue campeón en la quiebra con Colo Colo y ahora se dedica al rubro automotriz

24Horas.cl Tvn

16.05.2022

El título de Colo Colo en el Clausura 2002 es el más recordado por los hinchas no sólo por haber derrotado en la final a Universidad Católica, sino por la compleja situación económica que terminó con la quiebra del club. Uno de sus integrantes era Nicolás Tagliani, delantero argentino que tuvo un abrupto final en Macul debido a un episodio de indisciplina.

El trasandino fue parte de ese plantel y hace algunas semanas tuvo un emotivo reencuentro con los hinchas en Lima. "La gente de Colo Colo no entendía nada cuando me vio en lima. Se extrañaron y me regalaron de todo. Iba solo al partido contra Alianza Lima y me quedé varios días más", expresó en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Tuve que cambiar el pasaje de regreso. Estuve una semana allá y me seguía encontrando colocolinos. Pensé que ni me iban a reconocer porque son todos chicos jóvenes. Fue raro porque me reconocieron al toque, me decían de todo. Ahora tengo ropa de la Garra Blanca, me recordaron la Colotón y otro se sacó el polerón y me lo pasó. Quedé de amigos de un montón de pibes", complementó el "Loco", quien está dedicado al rubro automotriz.

"Estoy radicado en Buenos Aires, tengo una compra y venta de automóviles, alquiler de vehículos. Estoy en el rubro automotor, tengo una Rent a Car. Me dedico a todo eso y arriendo de autos a turistas con un socio que tengo", dijo.