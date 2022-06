"No es lo que uno espera": Iván Morales explica la disyuntiva con Colo Colo por la deuda de su finiquito

24Horas.cl Tvn

06.06.2022

Hace algunos días el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), mediante las redes sociales, emplazó a Colo Colo por una deuda hacia Iván Morales, quien partió al Cruz Azul en enero de 2022. El organismo solicitó que los albos regularicen "el pago de la indemnización del 10% contemplado en el art. 152 bis I del CT" que se le adeuda al hoy jugador del Cruz Azul de México.

Este lunes, en diálogo con Radio Touch, el delantero explicó los puntos de la disyuntiva. "Es algo que corresponde, y yo obviamente he tenido la mejor disposición. Cuando me fui (de Colo Colo), pedí que me vendieran sólo por el 80% y dejar un 20% a Colo Colo para una futura venta. Pedí irme porque ellos sabían que terminaba contrato y si seguía los seis meses (restantes), quedaba libre y Colo Colo hubiese quedado sin nada", dijo.

"Siento que fui claro con ellos, les dije: Me voy ahora o si no, Colo Colo va a quedar sin nada", y era una forma de agradecer a Colo Colo de todo lo que hizo por mí, de lo que me enseñó", complementó el formado en Macul, quien complementó que "la venta (a Cruz Azul) no fue alta, y les dije que me dejaran el 20% a Colo Colo para que, en una futura venta, sigan recibiendo dinero de mí por todo lo que hicieron. Fue como una forma de agradecimiento".

Al cierre de la conversación, Iván Morales mostró disposición para arreglar el tema. "Cuando vas y pides que te paguen lo que corresponde de esta transferencia, que te hagan problemas no es lo que uno espera. Ojalá se solucione pronto", sentenció.