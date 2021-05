Colo Colo y la U juegan sus respectivos duelos de la fecha 8 con la cima de la tabla en la mira

Agencia Aton

23.05.2021

Un duro encuentro tendrá esta tarde Colo Colo en su visita a Huachipato, cuando enfrente a los acereros en el Estadio CAP desde las 15 horas, en un duelo clave para las pretensiones albas, que están en el 11° lugar con 10 puntos. El local, en cambio, se encuentra en la 14a ubicación con seis unidades.



El Cacique quiere dejar atrás las polémicas arbitrales de la fecha pasada ante Palestino y volver a los triunfos tras dos derrotas consecutivas, para no perderle pisada a los punteros del Campeonato.



Para esto, el técnico Gustavo Quinteros prepara varios cambios respecto de la oncena que perdió ante los árabes. Las principales modificaciones estarán en la zaga, donde Maximiliano Falcón y Daniel Gutiérrez cederán sus lugares a Emiliano Amor -el más reciente fichaje del cuadro de Macul- y Matías Zaldivia. El otro que ingresa será Gabriel Suazo, quien cumplió sus fechas de suspensión y reemplazará al lesionado Miiko Albornoz.



En medioterreno, la novedad es el regreso de Martín Rodríguez, quien superó su lesión y entrará por Pablo Solari. Gabriel Costa, quien tuvo un resfrío durante la semana, de todas formas viajará hasta la Octava Región y será titular ante los siderúrgicos.



De esta forma, el más probable once del Popular será el siguiente: Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Matías Zaldivia, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Leonardo Gil; Gabriel Costa, Martín Rodríguez; Marcos Bolados e Iván Morales.



Los azules quieren seguir sumando



Por su parte, Universidad de Chile quiere ratificar su buen momento en cuanto a resultados y darle más oxígeno al cuestionado Rafael Dudamel, cuando enfrenten desde las 20:30 horas en el Estadio El Teniente a un Everton muy comprometido en la tabla, sumando solo seis puntos en igual cantidad de partidos, lo que los deja en la 16a posición.



Los azules son séptimos con 11 unidades y presentarán prácticamente el mismo equipo que derrotó por 2-1 a Deportes Antofagasta hace dos semanas, salvo por la ausencia de Ángelo Henríquez, quien no se ha recuperado de la lesión que lo aqueja desde el duelo ante la escuadra "puma".



En su reemplazo, entraría el argentino Nahuel Luján, quien le ganó la pulseada a Thomas Rodríguez, que hasta hace pocos días se asomaba como titular en el once del técnico venezolano.



Con esta modificación, los universitarios entrarían a la cancha con Fernando de Paul; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Mario Sandoval, Pablo Aránguiz; Joaquín Larrivey y Nahuel Luján.