Colo Colo a la cancha: La programación de los octavos de final de la Copa Chile

29.06.2021

Tras una apasionante serie de dieciseisavos de final, ya se conocieron los emparejamientos y la programación de los cruces en los octavos de final del torneo, marcado por el debut de los actuales campeones, Colo Colo.



Los albos harán se estrenarán en esta edición ante Deportes La Serena, elenco al cual ya derrotaron por 2-0 en el Campeonato Nacional, en un partido que terminó con el técnico de los "papayeros", Miguel Ponce, expulsado por reclamos al árbitro.



En otra de las llaves destacadas, Universidad Católica se medirá ante Everton. Los cruzados sufrieron más de la cuenta para dejar en el camino a Deportes Iquique, debiendo recurrir a los penales para avanzar de ronda. Los viñamarinos, en tanto, no pasaron zozobras ante Deportes Santa Cruz.



Por su parte, Universidad de Chile se verá las caras ante Fernández Vial, escuadra recién ascendida a Primera B, que dio la sorpresa al eliminar desde los doce pasos a Cobresal. Los universitarios, en cambio, vencieron a San Luis de Quillota por un global de 4-1.



Cabe destacar que aun no se disputan los duelos entre Audax Italiano y Magallanes, cuadro que tomó el lugar de Lautaro de Buin, descalificado por la inscripción indebida de un jugador. El ganador, se enfrentará a Unión Española, que pasó a costa de Deportes Puerto Montt.



MIÉRCOLES 30 DE JUNIO



15:30 horas, Palestino vs. Deportes Concepción, estadio Municipal La Cistera.

18:00 horas, Rangers vs. Coquimbo Unido, estadio Fiscal de Talca.

20:30 horas, Everton vs. Universidad Católica, estadio Sausalito.



JUEVES 1 DE JULIO



15:00 horas, Deportes Temuco vs. Huachipato, estadio Germán Becker.

15:30 horas, Deportes La Serena vs. Colo Colo, estadio La Portada.

18:00 horas, Ñublense vs. O'Higgins, estadio Nelson Oyarzún.

20:30 horas, Universidad de Chile vs Fernández Vial, estadio El Teniente.

Partidos de vuelta:



SÁBADO 3 DE JULIO



15:00 horas, Deportes Concepción vs. Palestino, estadio Ester Roa.

15:00 horas, Universidad Católica vs. Everton, estadio San Carlos de Apoquindo.



DOMINGO 4 DE JULIO



12:30 horas, Coquimbo Unido vs. Rangers, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

15:00 horas, Fernández Vial vs. Universidad de Chile, estadio Ester Roa.

17:30 horas, O'Higgins vs. Ñublense, estadio El Teniente.

20:00 horas, Colo Colo vs. Deportes La Serena, estadio Monumental.



LUNES 5 DE JULIO



15:00 horas, Huachipato vs. Deportes Temuco, estadio CAP.