Colo Colo anuncia carta de reclamo para que César Fuentes pueda jugar ante la UC

14.01.2020

Desde Colo Colo no están conformes con la medida que impide que César Fuentes pueda jugar contra la Universidad Católica este próximo fin de semana, por lo que Marcelo Espina, director deportivo de Blanco y Negro, anunció que presentarán un reclamo a la ANFP por la situación

Esto después de que la Federación de Fútbol de Chile cambiara las bases para que jugadores que hayan competido por otros equipos puedan participar en los partidos que restan por disputar en la Copa Chile, pero que de todas formas quedara la indicación de que no pueden jugar futbolistas contra clubes que se encuentren en competencia.

"Es un tema delicado. Vamos a enviar una carta a la ANFP para mostrar que estamos en desacuerdo con la decisión, porque sobre situaciones parecidas, como la liguilla de ascenso, donde se han modificado las bases y futbolistas que participaron en otros clubes pueden participar" expresó Espina en declaraciones reproducidas por Cooperativa.

Ante el reclamo presentado a la ANFP y no la Federación, quien es el ente encargado de la organización de la Copa, el ex capitán albo aclaró que "en su momento, cuando Santiago Morning hizo una queja producto de una mala inscripción de un futbolista de Palestino, fue la ANFP la que dio la respuesta y no la Federación".

El dirigente finalizó expresando que prefieren que estén habilitados todos los futbolistas o ninguno, especificando que esta última opción los perjudicaría de mayor manera por los casos de Miguel Pinto y Brayan Véjar quienes participaron el certamen por O'Higgins y Palestino respectivamente.

