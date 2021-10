“Colo Colo apunta muy bien”: Alan Saldivia, el próximo refuerzo albo que es comparado con Falcón

El técnico de la Sub 15 de Uruguay, Alejandro Garay, destacó las cualidades del joven defensor central y aseguró que tiene características parecidas a las de su compatriota.

26.10.2021

Colo Colo es sólido líder del Campeonato Nacional y se encuentra en la recta final para intentar coronarse campeón. Sin embargo, la dirigencia ya se encuentra trabajando de cara a la temporada 2022 para continuar por la senda del éxito, donde el primer paso fue asegurar la continuidad del técnico Gustavo Quinteros, y ahora amarrar un primer refuerzo, el cual sería Alan Saldivia.

“Lo más seguro y lo más probable es que pueda llegar Alan Saldivia. Es un jugador que se ha estado siguiendo hace un tiempo y ojalá pueda llegar el próximo mes”, confesó el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, tras el triunfo en el clásico ante Universidad Católica.

El defensor central uruguayo, de 19 años, milita en el Montevideo City Torque y llegaría en las próximas semanas para sumarse a los entrenamientos, aunque no podrá debutar hasta el próximo año. Sin embargo, no mucho se sabe de él o de su juego, aunque ya adelantaron que tiene características similares a Maximiliano Falcón.

Así lo aseguró Alejandro Garay, entrenador de la Sub 15 de Uruguay y que llevó a Saldivia a la selección en el proceso de Sub 15 y Sub 17, quien en diálogo con Dale Albo aseguró que “Colo Colo apunta muy bien”.

"Él comenzó como zaguero, pero yo lo veo más como lateral que como zaguero. Es un chico de muy buena pegada, agresivo, pero en el buen sentido, en la marca. Tiene todo para desarrollarse, si es una apuesta para terminar de formarlo, Colo Colo apunta muy bien”, señaló.

“Es muy bueno en el 1 contra 1, es un defensa aguerrido, tiene muy buena pegada, buen pase corto y largo. Muy certero en el primer pase y arriba anda bien, a pesar de que no mide mucho. Tiene muy desarrollada la pegada con la cabeza”, agregó.

Además, Garay sorprendió al compararlo con otro destacado jugador del “Cacique”: Maximiliano Falcón.

“Alan tiene características como las de Falcón, tiene muy buena actitud, tiene fortaleza física. Si lo tenemos que comparar, Falcón es un muy buen parámetro. Tiene cosas, el 1 contra 1, incluso que tiene mejor pegada de pierna izquierda que Maximiliano, él juega con los dos perfiles. Para Chile, con su estatura, no va a tener problema, él va a tener la estatura de Maxi Falcón más o menos”, indicó.

